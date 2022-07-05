FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Willian Arao için harekete geçti!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön libero takviyesi için harekete geçti. Kanarya, 31 Aralık 2023'te Flamengo ile sözleşmesi bitecek Willian Arao için girişimlere başladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe Flamengo'nun kapısını çaldı. Flamengo Başkanı'yla konuştuk, 'Teklifi değerlendireceğiz ama 13 Temmuz'dan önce hiçbir kulübe gitmesi mümkün değil' dedi. O tarihte Brezilya Kupası'nda önemli bir maçları olacak." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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