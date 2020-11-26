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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Samatta 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, "Samatta 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
26.11.2020
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