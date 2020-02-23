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Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kafileyi taşıyan takım otobüsüne yabancı madde attı. İşte o anlar...
23.02.2020

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Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı 23.02.2020
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