24 Şubat 2020, Pazartesi
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Ali Koç'un koridordaki görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu derbi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Protokolden tribüne atlayan Ali Koç ile taraftarlar arasında koridorda yaşanan yeni görüntüler ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünden kendisine gösterilen tepkiden sonra protokol tribününden aşağıya atladı. Başkan Koç'un girdiği Fenerium Alt tribününde arbede yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı. Ali Koç, taraftarlar ile arasındaki gerginliği sonlandırmak için kendisine fiziksel temasta bulunan şahıslara "İtip kakmayın beni" şeklinde tepki gösterdi.
24.02.2020
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