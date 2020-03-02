02 Mart 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe skoru koruyamıyor

Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 3'ünde öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve kritik puanlar kaybetti. Sarı-lacivertliler 5 maçtan da galip gelemedi.
02.03.2020

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