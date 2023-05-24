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Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Sivasspor'u Kadıköy'de konuk edecek Fenerbahçe'de mutlak hedef turu geçmek. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan'dan mücadele öncesi dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

24 Mayıs 2023 | 08:41
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