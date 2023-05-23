FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Samet Akaydin sözleri! "Kendi yanlışını savunarak..."
A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Fenerbahçeli Samet Akaydin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Kendi oyuncunun yanlışını savunarak başka bir takımı kınadığın zaman olmuyor. Yanlış savunulur mu ya?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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