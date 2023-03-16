Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı ağırlayacak. 2-0'ın rövanşında sarı-lacivertli ekip, rakibini gereken skorlarla mağlup etmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki; Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe Sevilla maçıyla ilgili tüm bilgileri aktardı.
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