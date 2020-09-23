Fenerbahçe Samatta'yı İstanbul'a getiriyor!

Transfer döneminde birçok futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası yeni forvetin kim olacağı merak konusu olmuştu. Fenerbahçe uzun süredir gündeminde yer alan Samatta ile her konuda anlaştı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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