Fenerbahçe Rizespor'dan Melnjak'ı istedi

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe atağa kalktı. Sol bek arayışarını sürdüren sarı-lacivertliler Rizespor'da forma giyen Hırvat futbolcu Melnjak'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe sol bek arayışlarına devam ediyor. Sezon başında Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığından sonra o mevki için arayışa başlayan Fenerbahçe henüz bir sol bek ile anlaşamamıştı. Kolarov konusunda yıldız oyuncu ile anlaşan fakat kulübü Roma'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

YENİ HEDEF MELNJAK

Fenerbahçe, Melnjak'ı gündemine aldı. Sarı Lacivertliler, Hırvat sol beki Rizespor'dan istedi. Rizespor ile arasının bir hayli iyi olduğu bilinen Ali Koç'un bu transferi bizzat yürüttüğü öğrenildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer sezonu kapanmadan bir sol bek transferi yapılmasını istemesi teknik heyeti bu transfer için hızlandırdı. Önümüzdeki saatlerde oyuncunun transferi açıklanabilir.