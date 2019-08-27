"Fenerbahçe o transfer için bin kere pişman olacak"

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Belgin, "Fenerbahçe Garry Rodrigues'i transfer ettiği için bin kere pişman olacak." ifadelerini kullandı.