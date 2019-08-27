27 Ağustos 2019, Salı

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"Fenerbahçe o transfer için bin kere pişman olacak"

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Belgin, "Fenerbahçe Garry Rodrigues'i transfer ettiği için bin kere pişman olacak." ifadelerini kullandı.
27.08.2019

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