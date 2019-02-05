Fenerbahçe oyuncu listelerini açıkladı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek kadroları belli oldu. Tolgay Arslan, Moses ve Sadık UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklenirken, Benzia Süper Lig listesinden çıkartıldı.