Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! İşte o anlar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Ali Koç'un konuşması esnasında kongre üyeleri arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar sonrası kongreye ara verildi. İşte o anlar... (FB spor haberi)
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