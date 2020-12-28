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Fenerbahçe ocak ayında transfer yapacak mı? Emre Bol açıkladı

A Spor yorumcusu Emre Bol, Sabah Sporu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Fenerbahçe ocak ayında kesin transfer yapacak. Stoper bölgesine mutlaka transfer yapılması lazım." dedi.
28.12.2020
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