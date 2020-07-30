Fenerbahçe Muriqi için kararını verdi

Fenerbahçe yönetimi, birçok Avrupa kulübünün takibindeki Vedat Muriqi için yol haritasını belirledi. 25 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verilecek. Aksi halde Kosovalı golcü takımda kalacak.

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