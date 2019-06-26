Fenerbahçe Max Kruse'yi bekliyor

Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Alman futbolcu Max Kruse'nin transferi için Werber Bremen'le olan sözleşmesinin bitmesini bekliyor. Kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Kruse'nin 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.