Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye ulaştı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Kayseri'ye geldi. Sarı lacivertli taraftarlar takımlarını havalananında coşkulu bir şekilde karşıladı.