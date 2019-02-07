07 Şubat 2019, Perşembe

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Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye ulaştı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Kayseri'ye geldi. Sarı lacivertli taraftarlar takımlarını havalananında coşkulu bir şekilde karşıladı.
07.02.2019

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