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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için devrede!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir yönetimi ile masaya oturacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
25.01.2021
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