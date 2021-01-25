Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için devrede!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir yönetimi ile masaya oturacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL