Fenerbahçe ile Sivasspor 28. kez

Fenerbahçe ile Sivasspor Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 karşılaşmanın 17’sini Fenerbahçe, 5’ini Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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