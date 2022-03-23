FENERBAHÇE HABERLERİ - Selim Soydan'dan çarpıcı Mesut Özil ve Vitor Pereira sözleri! "Ayıp denen bir şey var"
Usta yazar Selim Soydan, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira hakkında konuşan Soydan, "Vitor Pereira’ya anlam veremedim. Elinde Mesut gibi bir yıldız var, adamı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 86. dakikada oyuna soktu. Ayıp denen bir şey var... Bu günahtır. Bu tarz oyunculara ne kadar sahip çıkarsan teknik direktör olarak o kadar kazanırsın" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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