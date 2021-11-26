FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'nın değişiklik tercihlerine sert sözler!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 5. mücadelesinde Yunan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Saffet Akbaş, Vitor Pereira'nın yaptığı değişiklikleri sert sözlerle eleştirdi. Akbaş, "Olympiakos'a yenil ama böyle yenilme. Sosa'yı Galatasaray derbisinde yorulduğu için oyundan alıyorsun ama bu maçta tekrar oynatıyorsun ve hiç çıkartmıyorsun. İrfan Can'ın daha erken alıyorsun. Ben de eleştiririm tabi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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