FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi. Milli arada teknik direktör Vitor Pereira'nın hangi sistemle derbiye çıkacağı merak konusuydu. 4'lü sistem ile sahaya çıkan Fenerbahçe'nin bu sisteme devam edip etmeyeceğini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Büyük takımlarda kötü gidişlerin ardından başkan ve teknik direktörün toplantı yapması normal. Böyle kararlar beraber verilebilir. Sonuçta herkes kazandı. Bundan sonra bu sistemin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistemde Mesut ve İrfan ön plana çıktı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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