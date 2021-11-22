22 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi. Milli arada teknik direktör Vitor Pereira'nın hangi sistemle derbiye çıkacağı merak konusuydu. 4'lü sistem ile sahaya çıkan Fenerbahçe'nin bu sisteme devam edip etmeyeceğini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Büyük takımlarda kötü gidişlerin ardından başkan ve teknik direktörün toplantı yapması normal. Böyle kararlar beraber verilebilir. Sonuçta herkes kazandı. Bundan sonra bu sistemin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistemde Mesut ve İrfan ön plana çıktı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
22.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Çarpıcı Yalçın sözleri! "Devre arasını göremez"
- Galatasaray - Fenerbahçe Erman Toroğlu, Maç Öncesi Yorumları! / A Spor / Takım Oyunu / 21.11.2021
- GS TV sunucuları F.Bahçe'nin golüne böyle tepki verdi!
- GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray takım otobüsü stada ulaştı!
- Derbi öncesi şok sözler! "Bu durumda gitmişti"
- Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..."
- Toroğlu'dan olay yorum! "Mesut Özil ve birkaç arkadaşı..."
- Serkan Korkmaz: ''Derbide Fenerbahçe'nin Omurgası Altay Ve Valencia Yok' A Spor / Sabah Sporu
- Pereira 4'lü sisteme devam edecek mi? "Mesut ve İrfan bu dizilişte..."
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...