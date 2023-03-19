FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi'nin müdahalesinde kırmızı kart var mı? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 18. dakikada Osayi Samuel'in yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Osayi'nin sağ ayağı topa mı geliyor, rakip oyuncunun ayağına mı? Rakibe geliyor. Bu pozisyon net kırmızı." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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