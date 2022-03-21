FENERBAHÇE HABERLERİ - O isim açıkladı! İsmail Kartal Joachim Löw ile çalışacak mı?
Süper Lig'de istediği süreci yakalayamayan Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını ayırıp İsmail Kartal'ı takımın başına getirmişti. Kartal ile çıkışa geçen sarı lacivertli kulüp lig için ikincilik hedefine 2 puan uzaklıkta kaldı. Ancak Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başına başka bir hocaya gelecek. Peki İsmail Kartal yeni gelecek teknik direktörün yardımcılığını kabul edecek mi? A Spor yorumcusu Haldun Domaç açıkladı. Domaç, "İsmail Kartal, Joachim Löw dışında kimsenin yardımcılığını yapmaz. Löw ve Fenerbahçe kabul ederse ikinci hocalık yapar. Löw'de de ikili ilişkisi, Löw'ün ısrarı ve kulübün isteğiyle olur." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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