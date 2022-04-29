FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan galibiyet sözleri!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Zorlu galibiyetten sonra sarı lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Miha Zajc galibiyet hakkında konuştu. Zajc, "Herkes saha içerisinde en iyisini gösterdi. 3 puanı hak ettik. Üst üste 7. galibiyetimizi aldık. Antrenmanlarda çok çalışıp sahada göstermek istiyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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