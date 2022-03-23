FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo - Zajc değerlendirmesi! "Gelecek sezon..."
Süper Lig'de Vitor Pereira döneminde yaşadığı istikrarsız kadro seçimini İsmail Kartal ile aşan Fenerbahçe'de Crespo ve Zajc'ın formları dikkat çekiyor. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, iki oyuncu hakkında konuştu. Aslan, "Crespo çok burun kıvrılan bir isimdi. Tam bir emekçi oyuncu. Zajc ise daha kreatif bir oyuncu. Fenerbahçe orta sahasında bir şişiklik var ve herkes formda olduğunda bu ikili aşağılarda kalır. Bu iki isim diğer oyunculara örnek olur. Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu tekrar kurduğunda ideal ikili olarak Crespo ve Zajc yazabilir misiniz?" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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