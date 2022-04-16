FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldızlara şok eleştiri! "Kariyer değil performans oynuyor"
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişi ile birçok oyuncunun performansı yükseldi. Ancak takımın yıldız isimleri beklenenin uzağında kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, yıldız isimleri eleştirdi. Uluç, "Fenerbahçe'de yıldız isimler İsmail Kartal ile süre bulamamaya başladı. Son dönemde gösterdikleri performanslar ile Kartal'ın gözünden düşen isimleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç eleştirdi. Uluç, "Tisserand, Sosa, Gustavo, Mesut Özil ve Valencia oynamıyor. Oyuncuların kariyerleri değil performansları oynuyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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