FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyuncuya flaş sözler! "Kapalı kutu..."

Fenerbahçe'de forvet sıkıntısı devam ediyor. Berisha ve Serdar Dursun'dan beklediği verimi alamayan Vitor Pereira, sezon başından beri Enner Valencia'yı ileri uçta oynatıyor. Royal Antwerp maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mergim Berisha, bu performansı devam ettirmeye çalışacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Berisha'nın performansını değerlendirdi. Karaman, "Berisha kapalı kutu. Bir maç iyi oynarken diğer maç topa dokunmaktan uzak kalıyor. Performansı değişiklik gösteriyor. Royal Antwerp maçını referans olarak kabul etmiyorum. Eğer bu performansla devam ederse Vitor Pereira tarafından rotasyon oyuncusu olarak kullanılır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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