FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Jose Sosa'ya şok sözler! "Miadını doldurmuş"
Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe'de birçok isim tartışmanın odağında. Bu oyuncular arasında Arjantinli Jose Sosa da sert eleştirilerin odağı durumunda. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Sosa'yı bu sözlerle eleştirdi. Zeybek, "Miladını doldurmuş oyuncular var. Bunların başında Jose Sosa geliyor. Her ne kadar iyi bir kariyeri olsa da saha içerisinde elini kolunu sallayarak geziyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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