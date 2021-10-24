24 Ekim 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe golcülerinden verim alamıyor! "Valencia'nın pozisyonu..."
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. ilk 9 haftada kazandığı 19 puanla üst sıralarda bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol sığdırdı. Bu sezon takıma kazandırılan forvetlerden beklenen verimi henüz alamayan Fenerbahçe'de ileri uçta Enner Valencia görev yapıyor. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Valencia'dan farklı pozisyonda daha fazla verim alınabileceğini açıkladı. Aslan, "Valencia çok iyi bir oyuncu ama daha fazla katkı alınabilir. Berisha ve Serdar'dan istenen performans alınsa, Valencia'yı sağ kenara koyarsın ve asıl katkıyı alırsın. Meksika'da Gignac ile beraber oynarken tamamlayıcı oyuncu rolünde oynuyordu. Hücum performansı daha da ileri gidecektir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.10.2021
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