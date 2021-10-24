FENERBAHÇE HABERLERİ- Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu! Mesut Özil...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mesut Özil ile ilgili de konuşan Toroğlu, "Şu tip oyunda çıkamayan Alanya'ya karşı Mesut Özil iş yapar." dedi.

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