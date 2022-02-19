FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertliler zorlu maçta galibiyet alıp seri yakalamak istiyor. İşte İsmail Kartal'ın Hatayspor maçı öncesi muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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