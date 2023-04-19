FENERBAHÇE HABERLERİ | F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Oyuncu kolunu geriye çekiyor. Kol ileriye doğru gitmiyor. Sağ ayağı da ileride. Müdahale edecek gibi. Penaltıyla alakası yok. Kolunu arkaya götürüyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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