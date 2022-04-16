FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi sözleşmenin karşılığını veriyor mu? "Takım oynadığında..."
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarıl lacivertli ekip rakibini 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Ceyhun Eriş, bonservisi 5.5 milyon euroya alınan Diego Rossi'yi değerlendirdi. Eriş, "Rossi çok tavanda oynayan bir oyuncu değil. Belli bir ritimde oynamaya çalışıyor. Tüm takım iyi oynadığında iyi oynuyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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