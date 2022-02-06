FENERBAHÇE HABERELRİ - Flaş Fenerbahçe yorumu! "Kadroyu görünce maçı kazanamayacağını anladım"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Spor Ajansı programında değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe mücadele ve oyun olarak kazanmayı hak etmedi. Maç kadrosunu görünce Fenerbahçe'nin kazanamayacağını anladım." dedi. (FB spor haberi)
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