FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE | Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i
Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE | Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi konuk edecek. Kanarya zorlu maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Göztepe ise ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertli takımın sahaya Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını CANLI izle...
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