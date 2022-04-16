FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE | Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte iki takımın 11'leri!
Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE | Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kanarya evinde kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe ise ligde kalmak için multak zafere göz dikmiş durumda. Sarı lacivertli takım sahaya Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile çıkacak. Misafir takımın ilk 11'i ise Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo şeklinde. Müsabaka 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını CANLI izle...
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