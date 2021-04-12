12 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının devre arasında Feyyaz Uçar'dan flaş yorum!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının devre arasında A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar değerlendirmelerde bulundu. Uçar, "İstatistikler Fenerbahçe lehine ancak sonuca gidemiyor, son paslarda ve son vuruşlarda sıkıntılar var." dedi. (FB spor haberleri)
12.04.2021
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