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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı sonrası Emre Belözoğlu yorumu! "Elini taşın altına koydu"

Son dakika spor haberi... A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını Artı Futbol programında değerlendirdi. Uçar, "Takıma ne zaman dokunacak diye bekliyorduk Emre Belözoğlu elini taşın altına koydu." dedi
12.04.2021
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