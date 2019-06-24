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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu açıklıyor | Video haber

Emre Belözoğlu, yeniden Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.
24.06.2019

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