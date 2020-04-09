09 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe bonservise hasret

Fenerbahçe'nin son 20 yılda 100'den fazla futbolcusu, sarı-lacivertli kulübe bonservis bedeli kazandıramadan ayrıldı. İşte o analiz...
09.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe bonservise hasret Fenerbahçe bonservise hasret 09.04.2020
Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği 09.04.2020
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor 09.04.2020
Fenerbahçe'de değişim kapıda Fenerbahçe'de değişim kapıda 08.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kunduracıoğlu: Şu an F.Bahçe'de endişe verici bir vaka yok Kunduracıoğlu: Şu an F.Bahçe'de endişe verici bir vaka yok 08.04.2020
Fenerbahçe evde çalışmalara devam ediyor Fenerbahçe evde çalışmalara devam ediyor 08.04.2020
Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor 07.04.2020
Radomir Antic hayatını kaybetti Radomir Antic hayatını kaybetti 07.04.2020
Fenerbahçe'de parlat sat dönemi Fenerbahçe'de parlat sat dönemi 07.04.2020
Emre Belözoğlu: Henüz kararımı vermedim Emre Belözoğlu: Henüz kararımı vermedim 07.04.2020
Max Kruse ve Gigi Datome: Türkiye'de güvendeyiz Max Kruse ve Gigi Datome: Türkiye'de güvendeyiz 07.04.2020
F.Bahçe video konferans ile çalışmalarına devam etti F.Bahçe video konferans ile çalışmalarına devam etti 06.04.2020
Vedat Muriç'in talipleri artıyor Vedat Muriç'in talipleri artıyor 06.04.2020
Sadık Çiftpınar'ın kızı İstiklal Marşı'mızı öğreniyor! Sadık Çiftpınar'ın kızı İstiklal Marşı'mızı öğreniyor! 05.04.2020
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması 05.04.2020
Her şey güzel giderken kötü bir olay yaşamıştık "Her şey güzel giderken kötü bir olay yaşamıştık" 05.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Falcao'nun yerine süper star...
Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi
İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...
Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'
Son dakika: Ankara, İstanbul, İzmir... İşte en tehlikeli ilçeler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör