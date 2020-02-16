16 Şubat 2020, Pazar

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Fenerbahçe Beko kupasını böyle aldı

Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı. İşte kupa merasiminden görüntüler...
16.02.2020

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