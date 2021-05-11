11 Mayıs 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyonluk sonrası konuştu! "Namağlup şampiyon olduk"
Herbalife Kadınlar Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı final serisinde 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Müsabaka sonrasında sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Koç, "Namağlup şampiyon olduk, seneye de bütün kupalara talibiz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
11.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Zeki Uzundurukan:"Sivasspor Maçında Serdar Aziz Oynamazsa Bir Sıkıntı Olduğunu Düşünmeye Başlarım"
- Flaş ifadeler! "Falcao'ya ne zaman güvenseniz..."
- Uğurcan'a Çizme kancası! Sunulan teklif...
- Zeki Uzundurukan:"Sivasspor Maçında Serdar Aziz Oynamazsa Bir Sıkıntı Olduğunu Düşünmeye Başlarım"
- Canlı yayında flaş iddia! "Talisca Beşiktaş'a haber yolluyor"
- Haldun Domaç:"Fatih Terim'in Sistemi Sergen Yalçın'ın Sistemini Etkiledi" / A Spor / Spor Gündemi
- Kartal'a N'Koudou'dan iyi haber!
- Galatasaray kafilesi Denizli'ye geldi
- Flaş ifadeler! "Falcao'ya ne zaman güvenseniz..."
Daha Fazla Gör
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig