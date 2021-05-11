Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyonluk sonrası konuştu! "Namağlup şampiyon olduk"

Herbalife Kadınlar Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı final serisinde 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Müsabaka sonrasında sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Koç, "Namağlup şampiyon olduk, seneye de bütün kupalara talibiz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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