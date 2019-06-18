18 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe altyapıdan yararlanamadı | Video
Son yıllarda altyapıdan a takıma oyuncu çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe, yetiştirdiği futbolculardan yararlanamadı. Sarı lacivertliler, Merih Demiral ve Mert Günok gibi önemli isimleri elinden kaçırdı...
18.06.2019
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