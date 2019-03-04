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Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ve devre arasında yapılan transferlerle toparlandı.
04.03.2019

Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Sarı lacivertli ekipte devre arasından hemen önce göreve gelen Ersun Yanal'ın yanı sıra ara transfer döneminde kadroya katılan oyuncular takımın havasını olumlu yönde değiştirdi.

Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı 5 oyuncunun 4'ünden skor katkısı aldı. Yeni transferler Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc arasından sarı-lacivertli formayla gol atan ilk oyuncu Victor Moses oldu.

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Moses, Göztepe maçında takımının ikinci golünü attı. Moses ayrıca Çaykur Rizespor karşısında da penaltıdan ağları sarsarak yeni transferler arasında 2 gol atan ilk isim durumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden en büyük katkı ise derbide Beşiktaş'a karşı alındı. Rakibi karşısında soyunma odasına 3-0 yenik giden fenerbahçe, ikinci yarıda Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ın golleriyle maça tutundu.

Fenerbahçe'ye yeni transferlerden son katkı ise Serdar Aziz'den geldi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçında beraberlik golünü yeni transferinden buldu.

Fenerbahçe'de böylece son 4 karşılaşmada yeni transferlerin 4'ü birden golle tanıştı.

Bu sezon santrforlarından beklediği skor katkısını alamayan Fenerbahçe, son haftalarda stoperlerinin golleriyle seviniyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından iyice gözden düşen Islam Slimani ile Michael Frey ligde golle buluşamadı. Takımın Ersun Yanal'ın gelişinden sonra 1. forveti durumunda bulunan Roberto Soldado ise tecrübeli teknik adamdan sonra 2 gol atabildi.

Bahsi geçen dönemde sarı-lacivertliler direkt savunma oyuncularından 4 gol buldu.

Fenerbahçe'de Erzurumspor karşısında Martin Skrtel gol atarken, son 2 haftada savunmacılardan 3 gol geldi. Beşiktaş ile oynanan derbide Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım ile gol bulan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında da Serdar Aziz ile güldü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal döneminde bu oyuncuların yanı sıra savunmacı orta saha pozisyonunda görev alan Mehmet Topal ile Jailson da birer gol buldu.


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