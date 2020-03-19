19 Mart 2020, Perşembe

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Fenerbahçe 2 ayda sert düşüş yaşadı

19. haftada Medipol Başakşehir'i yendiğinde şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Fenerbahçe, yaklaşık 2 aylık süreçte zirve iddiasını kaybetti.
19.03.2020
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