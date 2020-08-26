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F.Bahçe'den Vedat Muriqi açıklaması! "An itibarıyla..."

2020-2021 fikstür çekimi sonrasında A Spor'un sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Yönetici Selahattin Baki, Vedat Muriqi transferiyle ilgili konuştu. Baki, "Masaya Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif geldiği zaman o zaman düşünülebilir. Ama an itibarıyla Vedat'ın satışı diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.
26.08.2020
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Süper Lig'in 2020-21 Sezonu fikstürü, bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Selahattin Baki, "Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz yeni sezonda" dedi.

"VEDAT KALDIĞI SÜRECE FORVET TRANSFERİ DÜŞÜNMEYİZ"

Selahattin Baki, bir süredir takımdan ayrılacağı yönünde haberler yapılan Vedat Muriç'in durumu ile ilgili olarak, "Vedat Muriç ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. 2-3 gün evvel açıklama yapmıştık. O açıklama aynen geçerliliğini korumakta. An itibarıyla bir şey yok. Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe'nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat'ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz" diye konuştu.

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