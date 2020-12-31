Evren Turhan'dan flaş Max Kruse açıklaması! İşte o sözler...

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılan ve kulübe maddi anlamda ciddi zararlar veren Max Kruse hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Max Kruse Fenerbahçe'den hak etmediği parayı aldı, gitti. Sözleşmedeki küçük bir hata pahalıya mal oldu" ifadelerini kullandı.

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