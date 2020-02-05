05 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ersun Yanal'ın hedefi milli araya lider girmek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, liderlik için milli arayı hedef belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, mart ayının son haftasında oynanacak milli maçlara zirvede gitmek istiyor. Yanal, bu süreçte Süper Lig'de çıkacakları 7 maçın sonunda ilk sıraya yerleşmeyi düşünüyor.
05.02.2020

7 haftalık fikstürde şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Alanyaspor ve Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Denizlispor ve Kayserispor'u da konuk edecek... Sarı lacivertliler deplasmanda ise Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu dönemde ilk 7 sıradaki takımların birbirleriyle oynayacak olması da Fenerbahçe'nin zirve hesabı yapmasında etkili oldu.

Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından "Bu ligde son sözü Fenerbahçe söyleyecek" ifadelerini kullanarak iddiasını ortaya koymuştu..

Yanal'ın hedefi milli araya lider girmek Yanal'ın hedefi milli araya lider girmek 05.02.2020
Fenerbahçe ligde kızardı Fenerbahçe ligde kızardı 05.02.2020
Fenerbahçe'de moraller yerinde Fenerbahçe'de moraller yerinde 04.02.2020
Emre Bol: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kolay kazanır Emre Bol: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kolay kazanır 03.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı! Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı! 03.02.2020
Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar "Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar" 03.02.2020
Max Kruse gollerine devam ediyor Max Kruse gollerine devam ediyor 03.02.2020
Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı 02.02.2020
Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız 02.02.2020
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Ali Koç sözleri Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Ali Koç sözleri 01.02.2020
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu 01.02.2020
Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu! Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu! 01.02.2020
Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti 01.02.2020
Emre Bol: Gerekirse 10 kere VAR'a gidin Emre Bol: Gerekirse 10 kere VAR'a gidin 01.02.2020
Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo 01.02.2020
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da | İZLEYİN Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da | İZLEYİN 31.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor
Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi
Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i
Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius
Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör