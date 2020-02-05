05 Şubat 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe ligde kızardı

Fenerbahçe son haftalarda gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor... Sarı-lacivertlilerde son 10 lig maçında 6 futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 10 haftada Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor ile birlikte en çok kırmızı kart gören 3 takımdan biri oldu.
05.02.2020

Son oynanan Trabzonspor maçının son bölümünde kırmızı kart gören Luiz Gustavo, daha önce Göztepe deplasmanında da kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı... Böylece Brezilyalı futbolcu bu sezon iki kez kırmızı kart gördü.

Ligin ilk yarısındaki 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında Mauricio Isla oyun dışında kalmıştı... Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanında ise 9 kişi kaldı. Bu mücadelede Garry Rodrigues ve Ozan Tufan oyundan atıldı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep önünde Vedat Muriç, son dakikada kırmızı kart gördü. Muriç'in bu kartla birlikte kupa maçında cezalı duruma düşmesi çok konuşuldu. Luiz Gustavo da, Trabzonspor maçında gördüğü çift sarı karttan kırmızı katın cezasını Kırklarelispor ile oynanacak kupa maçında çekecek.

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